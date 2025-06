Die Nationalbank könne mit dem Leitzins und bei Bedarf mit Devisenmarktinterventionen die monetären Bedingungen - das Zinsniveau und die Wechselkurse - in der Schweiz anpassen. «Damit sorgen wir dafür, dass die Preisstabilität in der mittleren Frist gewährleistet ist», sagte SNB-Präsident Martin Schlegel vor kurzem in einem Referat. «Preisstabilität in der mittleren Frist gewährleisten» - das sind Worte, welche die Währungshüter oft verwenden.