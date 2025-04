Er halte es für ein «wirklich unwahrscheinliches Szenario», sagt Maurice Obstfeld, Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, zu den Gedankenspielen rund um einen Mar-a-Lago-Accord. Doch könnte Trump womöglich andere Hebel nutzen, etwa indem er den Status des Dollar als Leitwährung ausnutzt, in der die Welt handelt, spart und investiert. In einem solchen Szenario könnte der US-Präsident drohen, den ausländischen Zentralbanken den Geldhahn zuzudrehen, der es ihnen ermöglicht, Dollar gegen Sicherheiten in ihrer eigenen Währung zu leihen. Dies ist eine wichtige Finanzierungsquelle in Krisenzeiten, wenn die Geldmärkte ins Stocken geraten und die Anleger in den Dollar als sicheren Hafen flüchten.