Der Fonds Hermitage Capital Management des US-Investors Bill Browder erstattet 2011 in der Schweiz Strafanzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche in einem Fall von russischem Steuerbetrug in Höhe von 230 Millionen Dollar. Magnitski, Steuerberater des Fonds, hatte den Fall dokumentiert, was zu seiner Verhaftung und schliesslich seinem Tod führte. Laut Hermitage wurde der Fonds dazu missbraucht, 18 Millionen Franken der insgesamt 230 Millionen Dollar in die Schweiz zu überweisen. Sie flossen offenbar auf Konten bei der UBS und der Credit Suisse.