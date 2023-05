"Herzlichen Glückwunsch zum unmöglichen Job, lieber Otmar", schreib Friedman damals dem ersten EZB-Chefökonomen Otmar Issing in einem Brief. "Weisst Du, ich bin davon überzeugt, dass der Euro scheitern wird, aber wegen Dir könnte sich der Kollaps noch einige Jahre verzögern". Issing zitierte kürzlich in einem TV-Interview mit Bloomberg aus dem Brief von Friedman.