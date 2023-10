ZUM BIP:

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:Die Euro-Zone schrumpft. Dies dürfte der Auftakt für eine beginnende Rezession sein. Die Wachstumsunterschiede bleiben erheblich. Einige Länder können sogar ein in Anbetracht der Umstände solides Wachstum verbuchen. Dazu gehört insbesondere Spanien. Das deutsche BIP schrumpft geringfügig um 0,1 Prozent. Österreich kommt derweil kräftig unter die Räder. Das konjunkturelle Bild der Euro-Zone sieht alles andere als erbaulich aus. Während in den südeuropäischen Ländern die gutlaufende Tourismussaison dem Schwächesog etwas entgegensetzten konnte, sieht es in anderen Teilen des Währungsraums düster aus. Nach Auslaufen der Tourismussaison ist nun allerdings zu befürchten, dass im vierten Quartal die gesamte Euro-Zone schwächeln wird. Wir rechnen deshalb damit, dass die Euro-Zone auch im Schlussquartal schrumpfen wird.