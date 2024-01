In der US-Wirtschaft sind im Dezember weitaus mehr Stellen geschaffen worden als erwartet, wie aus dem Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Es kamen 216'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von 170'000 gerechnet, nach einem Stellenplus von 173'000 im November. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: