Sie beschloss am Mittwoch, den geldpolitischen Schlüsselsatz unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Nach teils aggressiven Zinsschritten nach oben hielten die Währungshüter nunmehr bereits die dritte Sitzung in Folge die Füsse still. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Sie sagten in ersten Reaktionen: