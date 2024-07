Die Inflation in der Euro-Zone zieht überraschend an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juli in der 20-Länder-Gemeinschaft um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einer Rate wie im Juni von 2,5 Prozent gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: