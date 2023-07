Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Juni war die Inflationsrate noch auf 6,4 Prozent gestiegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 6,2 Prozent erwartet. Sie sagten in ersten Kommentaren: