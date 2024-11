«Unabhängig von dem überraschend klaren Wahlsieg von Donald Trump ist die Zinssenkung durch die US-Fed schon im Vorfeld erwartet und eingepreist worden. Die Fed hat wie erwartet geliefert, dennoch wird die Nervosität am Rentenmarkt insgesamt hoch bleiben, nicht nur am kurzen Ende, sondern auch am langen Ende der Zinskurve. Wir rechnen damit, dass die US-Notenbank bereits im Dezember eine weitere Senkung von 25 Basispunkten vornimmt. Die Tür für weitere Zinssenkungen bleibt damit geöffnet. Allerdings wird die Fed diese mit Augenmass und ohne Eile - je nach Marktverfassung und Datenlage vornehmen.»