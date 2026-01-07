Bei den Bewohnern der Arktisinsel wächst angesichts der verschärften Drohungen die Sorge um die Zukunft des Landes. «Die letzten Tage waren sehr, sehr schwierig - und emotional aufwühlend», sagte Pitsi Karolussen in der Hauptstadt Nuuk dem dänischen Fernsehen. «Andererseits versuche ich auch, ruhig zu bleiben, weil wir nicht wissen, was passieren wird.» Sie wolle sich sicher in ihrem Land fühlen können.