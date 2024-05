Zumindest die Androhung von Sonderzöllen oder sonstigen Handelsbarrieren dürfte wieder Schwerpunkt der amerikanischen Handelspolitik werden, so Schaible. Lieferketten könnten erneut reissen. Ein geringeres Wirtschaftswachstum wäre wahrscheinlich. China dürfte in diesem Szenario in den Jahren bis 2028 insgesamt Wachstumsverluste von 1638 Milliarden Dollar verkraften müssen, was zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes von 2023 entspricht.