Ein durch den Iran-Krieg ausgelöster Anstieg der Energiepreise veranlasst Anleger dazu, sich erneut mit einem altbekannten Anlageinstrument zu befassen: inflationsgebundene Anleihen.
Dieser wenig beachtete Bereich des Anleihemarktes sorgt aufgrund seines relativ geringen Umfangs und der in normalen Zeiten eher unscheinbaren Renditen nur selten für Schlagzeilen. Der Reiz dieser Instrumente liegt in dem Versprechen, dass ihr Wert bei einem starken Preisanstieg geschützt bleibt. Diese Absicherung kann jedoch weniger zuverlässig sein, als es den Anschein hat.
Der Wert von «Linkers», wie diese Wertpapiere umgangssprachlich genannt werden, stürzte 2022 ab, obwohl die Inflation nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stark anstieg.
Die Vorliebe für inflationsgebundene Anleihen war einer der Gründe, warum britische Wasserversorgungsunternehmen in eine so schwere Finanzkrise gerieten, dass die Regierung kurzzeitig eine Teilverstaatlichung in Erwägung zog.
Was sind inflationsgebundene Anleihen und wie funktionieren sie?
Während gewöhnliche Anleihen eine feste Rendite zahlen, steigen Kapital- und Zinszahlungen bei inflationsgebundenen Anleihen parallel zu den Konsumentenpreisen. Dies schützt die Anleger in diesen Wertpapieren, indem sichergestellt wird, dass ihre Einkünfte im Laufe der Zeit nicht an Wert verlieren. Der Nennwert der Anleihe orientiert sich an einem Inflationsindex, der in den Anleihebedingungen klar definiert ist. Auch die Zinszahlungen steigen, da sie als Prozentsatz des Kapitals berechnet werden.
Inflationsgebundene Kredite, die von Unternehmen aufgenommen werden, funktionieren auf ähnliche Weise. Es gibt auch inflationsgebundene Swaps, bei denen feste Zahlungen gegen inflationsbereinigte Beträge getauscht werden. Diese können eine gewöhnliche Anleihe effektiv in eine inflationsgebundene umwandeln, und einige britische Wasserversorgungsunternehmen haben diese ebenfalls genutzt.
Warum geben Unternehmen und Regierungen sie aus?
Inflationsgebundene Anleihen können deutlich niedrigere Kupons zahlen als gewöhnliche Anleihen, da sie die Anleger nicht für das Risiko entschädigen müssen, dass zukünftige Inflationsspitzen die Realrenditen schmälern. Sie können eine clevere Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung sein, wenn die Inflation geringer ausfällt als erwartet. Sie sind besonders attraktiv für Unternehmen in Branchen, deren Rentabilität eng mit steigenden, oder fallende, Konsumentenpreisen verbunden ist.
Britische Wasserversorger dürfen beispielsweise die Rechnungen ihrer Kunden entsprechend der Inflation erhöhen. Inflationsgebundene Anleihen ermöglichen es ihnen, diese Ertragsschwankungen abzusichern. Die Zinszahlungen steigen, wenn das Unternehmen mehr Geld zur Rückzahlung der Schulden hat, und sinken, wenn es aufgrund eines Preisrückgangs weniger Geld verdient hat.
Nichtfinanzunternehmen weltweit haben inflationsgebundene Anleihen im Wert von mehr als 190 Milliarden US-Dollar begeben, wobei mehr als die Hälfte des Gesamtbetrags von Emittenten im Vereinigten Königreich und in Brasilien aufgebracht wurde. Das sind immer noch weniger als 2 Prozent des globalen Marktes für Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Was sind die Risiken?
Inflationsgebundene Anleihen haben in der Regel lange Laufzeiten, was ihre Kurse besonders anfällig für relativ kleine Veränderungen der Realrenditen machen kann – also der Renditen, die eine Anleihe nach Inflationsbereinigung erzielt. Während die Inflationsanpassung den Nennwert der Anleihe im Laufe der Zeit erhöht, erfolgt dies schrittweise und gleicht möglicherweise kurzfristige Verluste durch steigende Realzinsen nicht aus. Warum so grosses Interesse im Vereinigten Königreich?
Britische Regierungen geben seit den 1980er Jahren inflationsgebundene Wertpapiere aus. Sie fanden eifrige Käufer in lokalen Pensionsfonds, die ihre eigenen Auszahlungen an die Inflation koppeln, und es war nur eine Frage der Zeit, bis Unternehmen ähnliche Anleihen emittierten, um diesen grossen Kapitalpool zu erschliessen.
Das Volumen der indexgebundenen britischen Staatsanleihen, sogenannter Gilts, wuchs in den letzten Jahren und erreichte Ende 2025 rund 688,5 Milliarden Pfund (919 Milliarden Dollar), was einem Viertel des staatlichen Schuldenportfolios entspricht. Das ist der höchste Anteil unter den Industrienationen der G7. Das britische Debt Management Office hat erklärt, dass der grosse Bestand an inflationsgebundenen Anleihen die öffentlichen Finanzen anfälliger für Inflationsschocks gemacht hat.
Wie sieht es in Brasilien aus?
Die brasilianische Regierung ist nach den USA der zweitgrösste Emittent inflationsgebundener Anleihen, gefolgt vom Vereinigten Königreich. Das Land war gelegentlich mit Hyperinflationsphasen konfrontiert, die den Wert seiner Anleihen zunichte machten. Die daraus resultierende Risikoprämie machte die Emission konventioneller Anleihen relativ teuer, und inflationsgebundene Anleihen wurden zu einer nützlichen Lösung. Diese Anleihen bieten eine feste Zahlung, die an Schwankungen des offiziellen IPCA-Inflationsindex des Landes angepasst wird. Anleihen, die für Privatanleger steuerfrei sind, wie beispielsweise Infrastrukturanleihen, sind in der Regel an den IPCA gekoppelt.
Wie kam es im Vereinigten Königreich beim letzten Mal zu dieser schlimmen Lage?
Von den 61 Milliarden Pfund, die die privatisierten regionalen Wasserversorger Grossbritanniens im Jahr 2022 schuldeten, war laut der Branchenaufsichtsbehörde Ofwat mehr als die Hälfte an die Inflation gekoppelt. Das Land litt unter einer höheren und hartnäckigeren Inflation als andere wohlhabende Nationen. Hinzu kommt, dass der Großteil der inflationsgebundenen Unternehmensanleihen im Vereinigten Königreich an einen älteren Inflationsmassstab gebunden war – den Einzelhandelspreisindex, der sogar noch höher lag als das allgemeine Preiswachstum.
Die Rechnungen für die Wasserkunden stiegen zwar infolge der Inflation, jedoch nicht schnell oder hoch genug, um den Anstieg der Schuldzinsen auszugleichen. Die britischen Branchenaufsichtsbehörden streiten sich nach wie vor mit den Gläubigern darüber, wie ein Zusammenbruch des grössten britischen Wasserversorgers, Thames Water, vermieden werden kann.
(Bloomberg/cash)