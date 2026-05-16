Was sind inflationsgebundene Anleihen und wie funktionieren sie?

Während gewöhnliche Anleihen eine feste Rendite zahlen, steigen Kapital- und Zinszahlungen bei inflationsgebundenen Anleihen parallel zu den Konsumentenpreisen. Dies schützt die Anleger in diesen Wertpapieren, indem sichergestellt wird, dass ihre Einkünfte im Laufe der Zeit nicht an Wert verlieren. Der Nennwert der Anleihe orientiert sich an einem Inflationsindex, der in den Anleihebedingungen klar definiert ist. Auch die Zinszahlungen steigen, da sie als Prozentsatz des Kapitals berechnet werden.