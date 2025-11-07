Wie funktionieren KI-Chatbots bei der Geldanlage? Können sie uns die passende Geldberatung liefern und eine üppige Rendite bescheren? Was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger? Und wie kann man als Anleger sonst noch vom KI-Trend profitieren? Darüber spricht Christian Kolbe mit der Wirtschaftsjournalistin Monique Misteli von Cash.ch im Podcast «Handelszeitung Insights».
Podcast
Was taugen KI-Chatbots bei der Geldanlage?
KI-Chatbots übernehmen das Mail-Schreiben, buchen Hotels oder kreieren leckere Menüs. Aber können sie uns auch beim Geldanlegen helfen?
07.11.2025 14:00
Von Christian Kolbe
