Wie funktionieren KI-Chatbots bei der Geldanlage? Können sie uns die passende Geldberatung liefern und eine üppige Rendite bescheren? Was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger? Und wie kann man als Anleger sonst noch vom KI-Trend profitieren? Darüber spricht Christian Kolbe mit der Wirtschaftsjournalistin Monique Misteli von Cash.ch im Podcast «Handelszeitung Insights».