Wenig Agrarexporte aus Deutschland in die USA

Auch Langhammer sieht die Unterschiede in den meisten Bereichen als eher klein an. Die grosse Ausnahme ist der Agrarbereich, wo die EU-Zölle etwa doppelt so hoch seien wie die der USA. Allerdings werde dort schon jetzt wenig exportiert. Das liege aber nicht nur an Zöllen, sondern auch an technischen Standards.