80 Prozent der Autos aus Mexiko gehen in die USA

2023 wurden aus Mexiko in etwa so viele Autos in die USA importiert wie aus der Europäischen Union - und für die Fabriken in dem mittelamerikanischen Land sind die USA der mit Abstand wichtigste Abnehmer. Rund 80 Prozent aller Fahrzeuge, die in Mexiko gebaut wurden, gingen in den ersten sieben Monaten des Jahres in das nördliche Nachbarland, wie der mexikanische Branchenverband vorrechnet. Entsprechend gross wären die Auswirkungen, sollte dieser Absatzkanal nicht mehr so gut funktionieren. Die Analysten der Investmentbank Intermonte gehen davon aus, dass etwa beim italienisch-französisch-amerikanischen Hersteller Stellantis, zu dem Marken wie Chrysler, Jeep, Opel, Fiat und Peugeot gehören, jeder Prozentpunkt Zusatzzoll den Vorsteuergewinn um ungefähr 160 Millionen Euro reduzieren könnte. Nach Reuters-Berechnungen könnten damit die von Trump ins Spiel gebrachten Zölle bis zu rund vier Milliarden Euro Gewinn kosten.