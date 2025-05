Über welche mineralischen Ressourcen verfügt die Ukraine?

Das osteuropäische Land hat nach eigenen Angaben Vorkommen von 22 der 34 Mineralien, die von der Europäischen Union als kritisch eingestuft wurden. Dazu gehören Industrie- und Baumaterialien, Ferrolegierungen, Edel- und Buntmetalle sowie einige Seltene Erden. Nach Angaben des ukrainischen Instituts für Geologie kommen Seltene Erden wie Lanthan und Cer vor, die in Fernsehern und Beleuchtungsanlagen verwendet werden. Neodym, das in Windturbinen und Elektroautobatterien zum Einsatz kommt, liegt ebenfalls im Boden. Hinzu kommen etwa auch Erbium und Yttrium, die in vielen Bereichen benötigt werden - von der Kernkraft bis zu Lasern. Von der EU finanzierte Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die Ukraine auch über Scandiumreserven verfügt.