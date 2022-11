Präsidentenberater Podoljak reagierte am Mittwoch auf Bidens Äusserung, wonach die Rakete nach aktuellem Informationsstand wahrscheinlich nicht von Russland abgefeuert worden sei. Podoljak erklärte, es könne nur an einer Logik festgehalten werden, und die laute, dass der Krieg von Russland begonnen worden sei und von Russland geführt werde. Russland greife die Ukraine massiv mit Marschflugkörpern an. "Russland hat den östlichen Teil des europäischen Kontinents in ein unberechenbares Schlachtfeld verwandelt. Absicht, Hinrichtungsmittel, Risiken, Eskalation – all das ist nur Russland", betonte der Präsidentenberater - "und anders sind Zwischenfälle mit Raketen nicht zu erklären".