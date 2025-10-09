Wie geht es nun weiter?

Netanjahu will sein Kabinett noch diesen Donnerstag einberufen, um die Vereinbarung zu billigen. Einem Hamas-Vertreter zufolge sollen die lebenden Geiseln anschliessend innerhalb von 72 Stunden übergeben werden. Israel erklärte, dies werde für Samstag erwartet. Von den 48 Geiseln sollen noch 20 am Leben sein. Ein hochrangiger Vertreter des Weissen Hauses sagte, Israel müsse sich nach der Zustimmung innerhalb von weniger als 24 Stunden auf die vereinbarte Linie zurückziehen. Danach beginne die 72-Stunden-Frist. Die USA erwarten den Beginn der Freilassungen für Montag. Trump plant, in den kommenden Tagen nach Ägypten zu fliegen. Das Weisse Haus teilte mit, er erwäge eine Reise in die Region am Freitag. Netanjahu hat Trump eingeladen, vor dem israelischen Parlament zu sprechen. Trump sagte dem Nachrichtenportal Axios, er sei dazu bereit. Die nächste Phase von Trumps Plan sieht eine Übergangsverwaltung vor, die von einem internationalen Gremium unter der Leitung von Trump und dem früheren britischen Premierminister Tony Blair überwacht werden soll.