Das gesamte Projekt soll mehr als zwei Milliarden Euro kosten. Es handele sich um die grösste derartige Anlage in Deutschland, hiess es. Herzstück ist die DR-Anlage mit zwei sogenannten Einschmelzern. Den Auftrag dafür hat Thyssenkrupp jüngst an den in Nordrhein-Westfalen ansässigen Anlagenbauer SMS Group vergeben. Das Auftragsvolumen für SMS liegt bei über 1,8 Milliarden Euro. Es ist der grösste Einzelauftrag für SMS in der über 150-jährigen Unternehmensgeschichte.