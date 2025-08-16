Das teilte Renato Vanotti, Präsident der Excellence Holding, der Handelszeitung mit, nachdem er gestern Donnerstag die Belegschaft hatte informieren müssen. Die Entscheidung, den Laden aufzugeben, sei ihm schwergefallen, so Vanotti. Sie sei aber nach sorgfältiger Prüfung der wirtschaftlichen Situation unausweichlich gewesen. «Die anhaltend schwierige Umsatzentwicklung nach der Corona-Pandemie – insbesondere das Ausbleiben chinesischer Touristen – sowie die fehlende Kooperationsbereitschaft des Vermieters in Interlaken, der auf seinen hohen Mietzinsforderungen bestand, haben zu diesem Schritt geführt», so Vanotti.

Per September wird aus dem Uhrengeschäft ein Souvenirladen.

Die Excellence Holding führt unter dem Namen Watches of Switzerland – nicht zu verwechseln mit dem börsenkotierten britischen Uhrenhändler gleichen Namens – noch ein weiteres Uhrengeschäft im spanischen Palma de Mallorca. Dieses ist vom Konkurs im Berner Oberland nicht betroffen und läuft normal weiter.

Die Handelszeitung hat bereits im vergangenen Mai über die wirtschaftliche Probleme der Uhrengeschäfte der Excellence Holding geschrieben. Damals standen die Boutiquen von Les Ambassadeurs im Fokus des Interesses, insbesondere jene in Genf und in Zürich. Immerhin da gibt es eine gute Nachricht. Wie Vanotti durchblicken lässt, besteht noch Hoffnung für den traditionsreichen Uhrenhändler. Es gibt eine Investorengruppe, welche die Geschäfte übernehmen könnte. Unterzeichnet aber ist noch nichts.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Handelszeitung.