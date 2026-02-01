Die Google-Schwesterfirma wolle bei Investoren rund 16 Milliarden Dollar einsammeln, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf Insider. Den Löwenanteil von rund 13 Milliarden Dollar wolle der Mutterkonzern Alphabet beisteuern. Weiteres Geld solle von Investoren wie Sequoia Capital, DST Global und Dragoneer Investment kommen. Von Alphabet und Waymo waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.
Waymo gilt als Vorreiter beim autonomen Fahren. Das Unternehmen, das 2016 aus einem Google-Projekt hervorging, ist der einzige Anbieter in den USA, der einen kostenpflichtigen Robotaxi-Dienst ohne Personal im Fahrzeug betreibt. Die Flotte umfasst mehr als 2500 Fahrzeuge. Wegen Sicherheitsbedenken geriet Waymo in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde leitete am Donnerstag eine Untersuchung ein, nachdem ein Waymo-Fahrzeug im kalifornischen Santa Monica ein Kind angefahren und leicht verletzt hatte.
(Reuters)