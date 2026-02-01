Die Google-Schwesterfirma wolle bei Investoren rund 16 Milliarden Dollar einsammeln, ​berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ‌Samstag unter Berufung ‌auf Insider. Den Löwenanteil von rund 13 Milliarden Dollar wolle der Mutterkonzern Alphabet beisteuern. Weiteres Geld solle von Investoren wie Sequoia Capital, ⁠DST Global und Dragoneer Investment kommen. Von Alphabet und Waymo waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.

Waymo ​gilt als Vorreiter beim autonomen ‌Fahren. Das Unternehmen, das 2016 ‍aus einem Google-Projekt hervorging, ist der einzige Anbieter ​in den USA, der einen kostenpflichtigen Robotaxi-Dienst ohne Personal im Fahrzeug betreibt. Die Flotte umfasst ‌mehr als 2500 Fahrzeuge. ⁠Wegen Sicherheitsbedenken geriet Waymo in ‌den Fokus der Aufsichtsbehörden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde leitete am Donnerstag eine Untersuchung ‍ein, nachdem ein Waymo-Fahrzeug im kalifornischen Santa Monica ein Kind angefahren und ​leicht verletzt hatte.

(Reuters)