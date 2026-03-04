Was bedeuten die jüngsten Entwicklungen für die Notenbanken?

Die Notenbanken sind vorerst zum Abwarten verdammt. Es macht keinen Sinn, auf einen Angebotsschock mit Zinserhöhungen zu reagieren. Das würde ein konjunkturelles Umfeld, das durch den Ölpreis ohnehin Gegenwind erfährt, zusätzlich belasten. Solange die langfristigen Inflationserwartungen stabil bleiben, muss die Geldpolitik nicht reagieren. Die SNB ist dabei in einer etwas schwierigeren Lage: Der Franken als sicherer Hafen wertet auf, was den Exporteuren schadet. Aber auch sie wird zunächst abwarten. Die Schweiz ist zudem weniger stark auf Ölimporte angewiesen als andere Länder, weil sie auf grosse Kapazitäten bei der Wasserkraft zurückgreifen kann.