In der US-Delegation für das Weltwirtschaftsforum (WEF), das vom 16. bis 20. Januar im Bündnerland stattfindet, sind auch FBI-Direktor Christopher Wray, Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines, Entwicklungsministerin Samantha Power sowie mehrere Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses. Das teilte die US-Botschaft in Bern am Freitagabend mit.