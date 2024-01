Chinas Wirtschaft hatte im vergangenen Jahr mit einem schwachen Konsum im Inland und einer schweren Immobilienkrise zu kämpfen. Nach dem Ende der strengen Corona-Regeln wuchs die Wirtschaft zunächst deutlich, verlor dann jedoch schnell wieder an Fahrt. Ausländische Firmen zogen zudem verstärkt ihre in China erwirtschafteten Gewinne ab, was als mögliches Zeichen gilt, dass Unternehmen nicht wieder in das Land investieren wollen.