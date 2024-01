«Ebola, Mers, Zika: das sind Krankheiten, die wir kennen. Aber es kann ein unbekanntes neues Virus auftauchen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann», sagte der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an einer Experten-Diskussion am Mittwoch in Davos GR. Gemäss jüngsten Einschätzungen der WHO könnte eine unbekannte Krankheit X dereinst zu 20 Mal mehr Todesfällen führen als die Coronavirus-Pandemie. «Covid kann wieder passieren. Das ist keine Panik. Und es ist besser, vorbereitet zu sein», sagte Ghebreyesus.