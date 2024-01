«Wir machen Fortschritte bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte.» Es brauche aber weitere Massnahmen, um die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, sagte der FDP-Chef am Donnerstagabend am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ampel-Regierung plant unter anderem, steuerliche Entlastungen für Firmen sowie den Abbau von Bürokratie. Spätestens im Februar werde die Regierung ihre Wachstumsprognosen aktualisieren.