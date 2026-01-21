«Der Kapitalismus ist nicht nur produktiv, sondern das einzige gerechte Wirtschaftssystem», sagte der ultralibertäre argentinische Präsident Javier Milei bei seiner Rede am diesjährigen World Economic Forum in Davos. «Jeder Eingriff in den Markt ist eine Verletzung des Rechts auf Eigentum und damit ungerecht.»