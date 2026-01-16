GÄSTE: Zu den Top-Shots gehören ausserdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ein Vertrauter Macrons schloss nicht aus, dass dieser bis am Mittwoch in Davos bleiben könnte, um an allfälligen Gesprächen mit Trump oder seinem Umfeld teilzunehmen, unter anderem zur Ukraine. Auch die Regierungschefs aus Deutschland, Kanada und Spanien sind vor Ort. Der libanesische Premierminister ist ebenso dabei und zum ersten Mal überhaupt der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa. Ausserdem soll eine grosse Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am WEF teilnehmen. Auch erwarte man dieses Jahr zudem eine grosse Delegation aus Afrika, denn der Dialog zwischen Europa und Afrika sei sehr wichtig, sagten die WEF-Organisatoren Anfang Woche. Zu den 3000 Teilnehmenden gehören auch rund 1700 Führungskräfte aus der Wirtschaft, darunter fast 850 der weltweit führenden CEOs. Insgesamt nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern teil.