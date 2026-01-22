Wirtschafts- und Handelsminister haben in Davos GR an einem informellen WTO-Treffen die globalen Herausforderungen im Bereich der Handelspolitik diskutiert. Das Treffen fand am Donnerstag auf Einladung von Wirtschaftsminister Guy Parmelin statt.
Dabei wurden unter anderem mögliche Kompromisslösungen für einige Verhandlungsthemen sowie die Prioritäten für die Reform der Welthandelsorganisation (WTO) behandelt, wie Parmelins Departement mitteilte. WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sowie 21 Ministerinnen und Minister nahmen am Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) teil.
Die Sitzung habe als Vorbereitung auf die 14. WTO-Ministerkonferenz gedient. Die Konferenz findet laut Communiqué im März in Kameruns Hauptstadt Jaunde statt.
Die Schweiz unterstützt ein «regelbasiertes multilaterales Handelssystem», wie es weiter hiess. Als offene Volkswirtschaft, die stark in die globalen Wertschöpfungsketten eingebunden sei, sei die Schweiz auf zuverlässige Regeln angewiesen, um die Stabilität und Vorhersehbarkeit des Handels zu gewährleisten.
