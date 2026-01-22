In seiner Rede machte Selenskyj sich auch über die Solidaritätsbekundungen europäischer Staaten lustig, die im Grönland-Konflikt der USA mit Europa Einheiten auf die weltgrösste Insel geschickt hatten. Wenn man insgesamt 40 Soldaten entsende, was wolle man damit sagen? «Welche Botschaft geht an Putin, an China, und vor allem: Welche Botschaft sendet es an Dänemark, den wichtigsten engen Verbündeten?», sagte Selenskyj.