Der riesige WEF-Geldregen hat dazu geführt, dass viele Vermieter Ausziehklausen in ihre Mietverträge setzen. Die Mieter müssen also während der WEF-Woche raus aus den Wohnungen. An dieser Praxis stört sich der Bündner Mieterinnen- und Mieterverband. Er hält die Klauseln für «illegal» und will rechtlich dagegen vorgehen, wie er jüngst in einer Mitteilung schrieb.