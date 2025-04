Bedauernswert findet Schwab, dass die Neubauten künftig das Erste sein werden, was Reisende von Sertig sehen. Per Kutsche sei das Ehepaar Schwab schon mit «First Ladies aus einigen der wichtigsten Länder der Welt» dorthin gefahren; für WEF-Besucher aus Amerika, China oder Indien stelle der Besuch im Weiler einen Höhepunkt dar. «Neubauten würden nicht bloss ästhetisch stören», sagt Schwab. Nur in einer über die Jahrhunderte gewachsenen Landschaft wie in Sertig könne man sich als Mensch seiner eigenen Verankerung in Natur und Geschichte richtig bewusst werden. «Müsste ich aussuchen, würde ich sagen: Sertig ist für mich der beste unberührte Ort der Welt.»