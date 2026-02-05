Es geht um die Klärung von dessen Beziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, nachdem bekannt wurde, dass Brende mit ihm in Kontakt gewesen war. Brende soll an drei Abendessen teilgenommen haben, an denen auch Epstein anwesend war, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Hinzu komme eine E-Mail- und SMS-Kommunikation zwischen den beiden.