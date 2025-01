Mit dem Motto «Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter» steht die Rolle von Wissen und Technologie im Fokus des diesjährigen Forums. Auch künstliche Intelligenz gehöre zu den am schnellsten wachsenden Sektoren der Wirtschaft. «Wir bewegen uns in Richtung einer neuen Ära der industriellen Realität, in der Wissen und Intelligenz die Grundlage bilden», sagte Brende weiter.