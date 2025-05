Ein langer Abschied

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war Schwab die treibende Kraft hinter der Organisation, die er 1971 gründete und die heute ihren Sitz in einem eleganten Gebäude aus Stein und Glas in der exklusiven Bergstadt Cologny mit Blick auf den Genfer See hat. Die Leitung des WEF verband er mit seiner Tätigkeit als Professor und später als Honorarprofessor an der Universität Genf.