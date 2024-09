«Das Angebot kämpft mit Gegenwind und bleibt auf dem Niveau von 2005», so die Global Commodity Research der Bank of America in einem Bericht. Auf der Nachfrageseite kurbelt die Energiewende den Verbrauch grüner Technologien an. Auch der Aufschwung bei Halbleiterverkäufen hat positiv gewirkt. Die Lagerbestände sind nahezu aufgebraucht.