Der Gesundheitsausschuss der Europäischen Union hatte am Donnerstag nach einer Dringlichkeitssitzung auf eine EU-weite Testpflicht verzichtet. Die Europäisch Gesundheitsbehörde (ECDC) hatte einen solchen Schritt als ungerechtfertig bezeichnet, da die in China zirkulierenden Varianten bereits in der EU vorkämen. Dabei verwies sie auf die hohe Immunisierung und Impfquoten in der EU. Dennoch entschied Spanien am Freitag, dass Reisende aus China einen negativen Corona-Test oder eine vollständige Impfung gegen Covid-19 vorweisen müssten.