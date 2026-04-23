Höhepunkt der Unsicherheit

Analysten sagen, dass die Märkte das Worst-Case-Szenario bereits eingepreist haben und an einen möglichen Ausweg aus dem Konflikt glauben. Da Vertreter sowohl in Washington als auch in Teheran die Türen für Gespräche offen halten und eine verlängerte Waffenruhe erklärt wurde, sind die Märkte weiterhin zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird. Mit anderen Worten: Während die geopolitischen Spannungen anhalten, wächst die Überzeugung, dass Diplomatie, und nicht ein vollständiger Zusammenbruch, das wahrscheinliche Endergebnis sein wird.