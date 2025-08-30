Viele Demokraten

Gründe dafür gibt es viele. Einer davon: der US-Präsident. Das Erstarken und die Wiederwahl von Donald Trump (79) habe so manch ein US-Amerikaner, der zuvor zögerte, in seiner Auswanderungsentscheidung bekräftigt, so Forteza. «Es geht um grundsätzliche Faktoren wie Sicherheit und Stabilität.» Aber auch ein ruhigeres Leben und Privatsphäre seien entscheidend. «Es ist wohl der generelle Unmut über das Leben in den USA, der viele dazu bewegt, auf Mallorca eine Immobilie zu kaufen», sagt der Immo-Experte.