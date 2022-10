Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen dürfte in diesem Jahr um zehn Prozent und 2023 sogar um 19 Prozent zunehmen, heisst es in einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Energiekrise, drohende Rezession, hohe Preissteigerungen und steigende Zinsen plus gestörte Lieferketten setzten die Betriebe unter Druck. In Deutschland dürfte der Anstieg mit fünf Prozent in diesem Jahr und weiteren 17 Prozent 2023 auf dann 17'150 Fälle vergleichsweise moderat ausfallen – von einem niedrigem Niveau kommend.