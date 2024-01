Der Konzern hatte Anfang 2022 nach Jahren des Wachstums in Franken einen Verlangsamung in Aussicht gestellt und bei der Margenentwicklung enttäuscht. So resultierte auch 2023 bedingt durch den starken Schweizer Franken ein Umsatzminus von 2,8 Prozent auf 6,92 Milliarden. Als weiterhin krisenfest erwies sich immerhin die Luxusparfümerie. Im Aromengeschäft litten aber gleich mehrere Segmente unter rückläufigen Volumen, so die Bereiche Gesundheit, kulinarische Aromen und Milchprodukte. Dass das organische Wachstum schlussendlich mit 4,1 Prozent sogar noch im Rahmen der eigenen Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent lag, war einem fulminanten Schlussquartal zu verdanken.