Der starke Anstieg des Schweizer Frankens droht, mehr als ein Zehntel der diesjährigen Bezüge der Angestellten zu vernichten. Grund: Mitarbeitern von US-Banken in der Schweiz wird die Vergütung häufig in US-Dollar berechnet und sind so Wechselkursschwankungen ausgesetzt, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies habe dazu geführt, dass Angestellte in Zürich und Genf fordern, zumindest einen Teil ihrer Vergütung anzupassen, bevor Leistung und andere Faktoren berücksichtigt werden.