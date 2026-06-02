Die Rohstoffpreise erreichten Mitte Mai einen Rekordwert, gaben dann aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, da die USA ihre Bemühungen um eine Verlängerung des Waffenstillstands im Krieg mit dem Iran verstärkten. Eine solche Waffenruhe könnte zu einer Öffnung der wichtigen Wasserstrasse führen und letztendlich den Weg für ein Ende des Konflikts ebnen.