«Je länger die Meerenge gesperrt bleibt, desto mehr Lagerbestände werden abgebaut und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir bei einigen Rohstoffen kritische Wendepunkte an den Märkten erreichen», so HSBC-Analysten, darunter Paul Bloxham, in einem Bericht vom Montag. Dennoch sei es schwierig, den genauen Zeitpunkt dieses Ereignisses vorherzusagen, fügten sie hinzu.
Die Rohstoffpreise erreichten Mitte Mai einen Rekordwert, gaben dann aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, da die USA ihre Bemühungen um eine Verlängerung des Waffenstillstands im Krieg mit dem Iran verstärkten. Eine solche Waffenruhe könnte zu einer Öffnung der wichtigen Wasserstrasse führen und letztendlich den Weg für ein Ende des Konflikts ebnen.
Der Rohstoffzyklus befindet sich weiterhin in einer sogenannten Super-Bullenphase, doch «diese unterscheidet sich deutlich von früheren Superzyklen, da sie durch Angebotsengpässe ausgelöst wird», so die Analysten. «Anstatt von einem Superzyklus sprechen wir eher von einer Super-Verknappung», erklärten sie und verwiesen dabei auf frühere HSBC-Studien.
Da der Verkehr in der Strasse von Hormus weiterhin nahezu stillsteht, warnten Experten, dass die Ölreserven «kritische Tiefstände erreichen könnten, was zu deutlicheren – nicht-linearen – Preisanstiegen und echten Engpässen führen könnte».
(Bloomberg/cash)