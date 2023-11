Der Preis für eine Bento-Lunchbox in Tokio hatte sich fast verdoppelt, als Nanami Eda dann bemerkte, dass ihr Sparkonto nicht annähernd so schnell wuchs wie die Teuerung. Deshalb beschloss die 26-jährige Beraterin, einen grösseren Teil ihres Geldes in eine steuerfreie Möglichkeit zu stecken, die für junge Japaner in der Vergangenheit ein Gräuel war: Die Börse.