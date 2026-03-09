US-Aktien sind in diesem Jahr einem wachsenden Risiko eines starken Ausverkaufs ausgesetzt, da der eskalierende Krieg im Iran die globalen Märkte belastet, so der erfahrene Stratege Ed Yardeni, der seine Prognose für das, was er als «schnelllebige Zeiten» bezeichnet, aktualisiert hat.
Yardeni hat die Wahrscheinlichkeit eines Markteinbruchs für den Rest des Jahres von zuvor 20 Prozent auf 35 Prozent angehoben. Gleichzeitig senkte er die Wahrscheinlichkeit eines Meltups, einer Rally, die eher durch die Begeisterung der Anleger als durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten angetrieben wird, von 20 Prozent auf nur noch 5 Prozent.
Diese Verschiebung der Gewichtung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Ölpreise von über 100 Dollar pro Barrel und der Vorbereitung der Anleger auf einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten, der die Energiekosten noch weiter in die Höhe treiben könnte. Die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die US-Notenbank wurden bereits zurückgeschraubt, da sich die Anleger mit der Aussicht auf ein langsameres Wachstum und gleichzeitig steigende Inflation abgefunden haben. «Die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt befinden sich derzeit in einer Zwickmühle zwischen dem Iran und einer schwierigen Lage. Das Gleiche gilt für die Fed», schrieb Yardeni in einer Mitteilung. «Wenn der Ölschock anhält, würde das doppelte Mandat der Fed zwischen dem steigenden Risiko einer höheren Inflation und einer steigenden Arbeitslosigkeit feststecken.»
US-Aktien bisher widerstandsfähiger
Der Dollar hat sich als bevorzugte sichere Anlage herausgestellt, wobei der Bloomberg Dollar Spot Index seit Kriegsbeginn um fast 2 Prozent gestiegen ist. US-Aktien waren bisher weniger stark betroffen als ihre globalen Pendants, wobei der S&P 500 Index letzte Woche um 2 Prozent fiel, während der breiteste Index für globale Aktien von MSCI um 3,7 Prozent einbrach.
Die Widerstandsfähigkeit lässt sich laut Wilsons Advisory teilweise darauf zurückführen, dass die USA eine grössere Energieautarkie aufweisen als andere Märkte wie beispielsweise Asien. Darüber hinaus hatten die Sorgen über Ausgaben für künstliche Intelligenz und mögliche Geschäftsunterbrechungen den US-Aktien bereits etwas Wind aus den Segeln genommen.
Die S&P-500-Futures fielen am Montag während der asiatischen Handelszeiten um mehr als 2 Prozent, was auf neuen Druck hindeutet. Unterdessen verstärkten Hedgefonds ihre Short-Positionen in US-Aktien-ETFs, und der Cboe VIX Index stieg auf den höchsten Stand seit den Zollturbulenzen im April. Die Renditen 10-jähriger Benchmark-Staatsanleihen stiegen um sechs Basispunkte, da die Händler eine höhere Inflation einpreisten.
Die Anleger haben ihre Erwartungen für die nächste Zinssenkung der Fed um einen Viertelpunkt auf September verschoben. Ende Februar, bevor der Krieg ausbrach, hatten die Händler eine Zinssenkung bis Juli vollständig eingepreist. Einige Anleiheoptionshändler setzen nun darauf, dass die Fed in diesem Jahr überhaupt keine Zinssenkungen vornehmen wird.
Zusätzlich zu den Befürchtungen einer langwierigen Kriegssituation erklärte Trump am Sonntagabend, dass die Militäraktion gegen den Iran kurzfristige Schmerzen wert sei, da sie dauerhafte Vorteile bringen würde, und bezeichnete einen Ölpreis von 100 Dollar als «geringen Preis».
Basisszenario bleibt positiv - aber Stagflation-Risiko wächst
Yardeni hat in der Vergangenheit mit seinen Marktprognosen richtig gelegen. Im Dezember empfahl der Stratege, die sogenannten Magnificent Seven-Technologieaktien gegenüber dem Rest des S&P 500 effektiv unterzugewichten.
Sein Basisszenario bleibt unverändert. Das sogenannte «Roaring 2020s»-Szenario, das ein Jahrzehnt robusten und nachhaltigen Wachstums in den USA aufgrund rascher Produktivitätssteigerungen vorsieht, hat bis zum Jahresende weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Die Aussichten für das kommende Jahrzehnt sind besser.
Yardeni schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der «Roaring 2020s» auf 85 Prozent. Er sieht auch eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent für eine «Wiederholung der Stagflation der 1970er Jahre». «Wenn Anleger mit einer Stagflation rechnen, ist ein Bärenmarkt wahrscheinlicher», schrieb er.
(Bloomberg/cash)