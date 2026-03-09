Diese Verschiebung der Gewichtung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Ölpreise von über 100 Dollar pro Barrel und der Vorbereitung der Anleger auf einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten, der die Energiekosten noch weiter in die Höhe treiben könnte. Die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die US-Notenbank wurden bereits zurückgeschraubt, da sich die Anleger mit der Aussicht auf ein langsameres Wachstum und gleichzeitig steigende Inflation abgefunden haben. «Die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt befinden sich derzeit in einer Zwickmühle zwischen dem Iran und einer schwierigen Lage. Das Gleiche gilt für die Fed», schrieb Yardeni in einer Mitteilung. «Wenn der Ölschock anhält, würde das doppelte Mandat der Fed zwischen dem steigenden Risiko einer höheren Inflation und einer steigenden Arbeitslosigkeit feststecken.»