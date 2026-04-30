Im ersten Quartal lief es für Air France-KLM noch gut. «Der Anstieg der Treibstoffpreise seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten ist im ersten Quartal nicht zu sehen, da die Preise mit Verzögerung stiegen», hiess es zur Erklärung. So stieg der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um mehr als vier Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro. Der saisontypische operative Verlust verringerte sich sogar von 328 Millionen auf nur noch 27 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb der auf die Aktionäre entfallende Fehlbetrag mit 287 Millionen Euro in etwa konstant.