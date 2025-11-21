Die Aktienmärkte stehen vor ihrer schlechtesten Woche seit sieben Monaten, da Bedenken über hohe Bewertungen und die Frage, ob sich massive Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen werden, die Anleger dazu veranlassen, sich von riskanteren Anlagen zurückzuziehen.
Der MSCI All Country World Index ist in dieser Woche um 3 Prozent eingebrochen und steuert damit auf den stärksten Wochenrückgang seit dem 4. April zu, als die Zölle von Präsident Donald Trump die Märkte erschütterten. Die asiatischen Aktien fielen um 1,7 Prozent und steuerten ebenfalls auf den grössten Wochenrückgang seit April zu, nachdem die Indizes an der Wall Street am Donnerstag gefallen waren. Der Swiss Market Index liegt diese Woche 0,8 Prozent im Hintertreffen.
Zu der vorsichtigen Stimmung trugen auch die Kryptowährungen bei, wobei die Leitwährung Bitcoin unter 83'000 Dollar gehandelt wurde. Die Stimmung für US-Vermögenswerte beruhigte sich, wobei Futures-Kontrakte auf einen bescheidenen Gewinn für den S&P 500 hindeuteten, nachdem der zugrunde liegende Index auf den schwächsten Stand seit September gefallen war. Auch die Staatsanleihen gaben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um einen Basispunkt auf 4,09 Prozent anstieg. Die europäischen Aktien waren auf Talfahrt.
Rückschlag statt Abschwung
Die Aktien hatten zu kämpfen, da anhaltende Sorgen über überzogene Bewertungen und hohe Tech-Ausgaben eine durch die positiven Prognosen von Nvidia angeheizte Rallye bremsten; die Aktien des KI-Leitunternehmens gaben am. Donnerstag um 3,2 Prozent nach. Die anhaltende Ungewissheit über die Fähigkeit der US-Notenbank, die Zinssätze im nächsten Monat zu senken, trug zusätzlich zur Unruhe bei, da die jüngsten Äusserungen von Entscheidungsträgern Vorsicht vor einer zu frühen Lockerung der Politik signalisierten.
«Der Markt stand diese Woche unter Druck, da sich die Stimmung der Anleger aufgrund der zunehmenden Fragen zur Nachhaltigkeit des KI-Booms abkühlte», schrieb Charlotte Daughtrey, Investment Director für Aktien bei Federated Hermes. «Obwohl die Volatilität zugenommen hat, sehen die meisten Analysten den Rückschlag als Korrektur und nicht als Beginn eines anhaltenden Abschwungs.»
Am Donnerstag verzeichnete der S&P 500-Benchmark mit 3,6 Prozent den grössten Intraday-Rückschlag seit dem Höhepunkt der Zollturbulenzen im April, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Der Index ist seit seinem letzten Höchststand um 5 Prozent gefallen.
John Flood, Partner bei Goldman Sachs, sagt, dass es seit 1957 acht Fälle gab, einschliesslich des Donnerstags, in denen der S&P 500 um mehr als 1 Prozent höher eröffnete, um dann wieder im Minus zu schliessen. Positiv zu vermerken ist, dass die durchschnittliche Performance nach diesen Ereignissen positiv war, mit einem Plus von mindestens 2,3 Prozent am Folgetag und in der Folgewoche und einem Plus von 4,7 Prozent im Folgemonat.
Der Cboe Volatilitätsindex stieg auf 26,42, den höchsten Stand seit April. Der Index schloss nicht auf einem Höchststand, was darauf hindeutet, dass «die Volatilitätsängste zwar erhöht, aber nicht extrem sind», so Chris Murphy, Co-Leiter der Derivatestrategie bei der Susquehanna International Group, in einer Notiz am späten Donnerstag. Die erhöhten Schwankungen kamen kurz vor dem Verfall von Optionen mit einem geschätzten Nennwert von 3,1 Billionen Dollar am Freitag.
