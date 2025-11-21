Zu der vorsichtigen Stimmung trugen auch die Kryptowährungen bei, wobei die Leitwährung Bitcoin unter 83'000 Dollar gehandelt wurde. Die Stimmung für US-Vermögenswerte beruhigte sich, wobei Futures-Kontrakte auf einen bescheidenen Gewinn für den S&P 500 hindeuteten, nachdem der zugrunde liegende Index auf den schwächsten Stand seit September gefallen war. Auch die Staatsanleihen gaben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um einen Basispunkt auf 4,09 Prozent anstieg. Die europäischen Aktien waren auf Talfahrt.