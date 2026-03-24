Nachdem das Geschäft mit Wohnimmobilien in China zwischen 2023 und 2025 um 45 Prozent eingebrochen war, rechnet Sika vorerst nicht mit einer Erholung dort. «China wird in der ersten Jahreshälfte schwächeln und dann in der zweiten Jahreshälfte ‌die Talsohle erreichen», so Hasler. Dagegen profitierte auch Sika von einem Boom bei Rechenzentren. Der Konzern sei aktuell ​an rund 400 solcher Projekte beteiligt. «Der Bereich Rechenzentren machte im vergangenen Jahr vier Prozent unseres Umsatzes aus, und wir beobachten in diesem Jahr eine Zunahme der Aktivitäten, sodass dieser Anteil in diesem Jahr auf fünf Prozent steigen könnte.» Er rechne damit, dass der Boom noch mindestens zwei Jahre anhalte.