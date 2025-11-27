Der FT zufolge gehörten der Online-Händler Alibaba und die TikTok-Mutter ByteDance zu den Unternehmen, die ihre KI in südostasiatischen Rechenzentren trainieren. Sie mieteten Serverkapazitäten bei nicht-chinesischen Cloud-Anbietern an. Dieser Trend habe sich nach dem vorübergehenden US-Verbot von Nvidias «H20»-Prozessor in China verstärkt. Diese sind zwar inzwischen wieder erhältlich, die Regierung in Peking drängt die Unternehmen jedoch dazu, auf ausländische Produkte zu verzichten.